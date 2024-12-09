Волочкова надела черное, Михайлов забрал кресты Джигурды: новый стиль звезд

Последние недели пользователи Сети активно обсуждают звездные эксперименты со стилем. Многие обратили внимание на новые образы певца Стаса Михайлова, который поменял гардероб и заметно похудел, актера Никиты Джигурды, оставившего рокерский гардероб, и балерины Анастасии Волочковой, изменившейся до неузнаваемости.