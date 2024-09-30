Финансисты с Уолл-стрит объяснили отказ от поддержки Харрис и Трампа

Многие финансисты с Уолл-стрит, центра американского фондового рынка, воздержались от поддержки кого-либо из двух кандидатов на пост президента США, поскольку как Камала Харрис, так и Дональд Трамп вызывают у них опасения.
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