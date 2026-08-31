Семья убитого в январе мальчика из Петербурга требует компенсацию с обвиняемого

Родные убитого в январе девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга потребовали взыскать с обвиняемого в совершении преступления Петра Жилкина компенсацию морального вреда и материального ущерба.
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