Ярослава приехала в Германию совсем маленькой, мама вышла замуж за немца. При получении гражданства девочке предложили поменять имя на более короткое и привычное для страны.
Немка приехала в гости в Россию и назвала главный минус наших женщин
Комментарии
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Майя Majesty
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19 час.
Татьяна Кибишева
Голова как у лошади...
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17 час.
Майя Majesty
А круглая, лысая, с кривыми и мелкими зубами, острым подбородком и с носом "пятачок" лучше?)) Да и вообще, красота -это дело вкуса)) Помните как у Раневской? Страшная сила... И не надо обижать лошадей, у них обАлденные глаза и вообще это совершенное творение природы.
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16 час.
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