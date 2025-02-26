Немка приехала в гости в Россию и назвала главный минус наших женщин

Майя Majesty

А круглая, лысая, с кривыми и мелкими зубами, острым подбородком и с носом "пятачок" лучше?)) Да и вообще, красота -это дело вкуса)) Помните как у Раневской? Страшная сила... И не надо обижать лошадей, у них обАлденные глаза и вообще это совершенное творение природы.