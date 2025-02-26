ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Немка приехала в гости в Россию и назвала главный минус наших женщин

Немка приехала в гости в Россию и назвала главный минус наших женщин

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Комментарии
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Майя Majesty
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19 час.
Татьяна Кибишева
Голова как у лошади...
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17 час.
Майя Majesty
А круглая, лысая, с кривыми и мелкими зубами, острым подбородком и с носом &quot;пятачок&quot; лучше?)) Да и вообще, красота -это дело вкуса)) Помните как у Раневской? Страшная сила... И не надо обижать лошадей, у них обАлденные глаза и вообще это совершенное творение природы.
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16 час.
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