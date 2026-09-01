РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Фестиваль боевых искусств прошёл в парке «Сад будущего»

В парке «Сад будущего» в Ростокино состоялся фестиваль боевых искусств. Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Лето в Москве».

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