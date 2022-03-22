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Как вызвать врача на дом при помощи робота

Как вызвать врача на дом при помощи робота

Робот представляет собой голосового помощника с искусственным интеллектом. Он способен принимать вызовы, консультировать пострадавших от COVID-19 и перенаправлять их к оператору «Службы 122», в поликлиники Ростова-на-Дону для записи и вызова врача.

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