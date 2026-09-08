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Спорт Уик-Энд

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В «Зените» - обновление в составе вратарей. Про вариант со «Спартаком» питерского воспитанника пока не спросили

В «Зените» - обновление в составе вратарей. Про вариант со «Спартаком» питерского воспитанника пока не спросили

Голкипер «Сочи» Александр Дёгтев вернулся в «Зенит», сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых». Соглашение с воспитанником «Газпром»-Академии рассчитано на пять лет.

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