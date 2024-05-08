Какие ценности будут внедряться в культуру: новая национальная цель от Путина

В новых майских указах, подписанных Владимиром Путиным, говорится о необходимости достижения целей развития страны на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма.
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