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Дефицит в СССР был не от отсутствия товаров, тому была другая причина. С текущей экономической ситуацией прогноз более сложный

Дефицит в СССР был не от отсутствия товаров, тому была другая причина. С текущей экономической ситуацией прогноз более сложный

Индекс социальных ожиданий, замеряемый ВЦИОМ, рухнул на 65 пунктов — это примерно уровень пандемийного периода.

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C Major

модернизация,ликвидация отставания и пр ...и возникает вопрос - а как с этой необходимостью соотносится политика ЦБ и Минфина,направленная на удушение экономического развития через ставки под предлогом борьбы с инфляцией(в это же время повышают на 17 % тарифы ЖКХ - это как понимать???)Лебедь,рак и щука...Так может быть рака пора в кастрюлю и с пивом употребить?