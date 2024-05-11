Заброшенные масштабные проекты СССР

С нами не соскучишься!

Времена холодной войны стали для СССР нелегким испытанием. Но вместе с тем растущая напряженность международных отношений с Америкой позволила Советскому Союзу совершить гигантский индустриальный скачок: полным ходом шло развитие технологий, которые в свою очередь требовали материального обеспечения.