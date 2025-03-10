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В Алтайском крае выросло количество подписчиков госпабликов, ищущих проверенную информацию

В Алтайском крае выросло количество подписчиков госпабликов, ищущих проверенную информацию

На сегодня общее число уникальных подписчиков у официальных страниц в крае - более 560 тысяч человек В Алтайском крае растет интерес жителей к официальным страницам органам власти в социальных сетях, сообщает Центр управления регионом со ссылкой на данные, зафиксированные с начала 2025 года.

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