СМИ: Хаотичное отступление ВСУ из Авдеевки может подорвать «боевой дух» украинцев

Подорвать боевой дух Вооруженных сил Украины и пагубно сказаться на моральном состоянии украинских военных может хаотичное отступление украинцев из Авдеевки, – сообщает во вторник, 20 февраля, The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии