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Отрезавший голову человеку член банды 90-х стал «попом» и построил часовню в Ленобласти

Удивительно, но о существовании Николая Рудова в канцелярии Выборгской епархии никто не знал. Николай Рудов — сообщник криминального авторитета Андрея Волова по прозвищу «Маленький» — решил стать «попом» и построил часовню в Ленобласти.

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