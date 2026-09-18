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ИА Регнум

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Сервис VK Места открыл бронирование туров

Сервис VK Места открыл бронирование туров

Сервис VK Места открыл бронирование туров. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе компании VK. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховНа сайте vkmesta.

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