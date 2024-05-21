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    «Деньги сделали главной идеей, а это тупик» - Это не тупик , это  скатывание в пропасть , в утопию , в небытие !     ...«Деньги сделали г...

«Деньги сделали главной идеей, а это тупик»

«Деньги сделали главной идеей, а это тупик»

Мы с новым «догматизмом» рыночной экономики многие вещи завалили так, что теперь непонятно, как поднимать Стоимость единого учебника по истории для российских колледжей с учетом тиражирования и доставки в регион составила 365,5 рублей по итогам аукциона, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Надежда
На этой &quot;идее&quot; выросло уже не одно поколение и чтобы вернуть снова к человеческим ценностям придется долго и сложно работать с молодежью, но начинать необходимо...
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10 час.
МГ
Малик Гумеров
«Деньги сделали главной идеей, а это тупик» - Это не тупик , это  скатывание в пропасть , в утопию , в небытие !           И пока падение продолжается ! ...                                                                     Картинка характеризующая процесс :  ослик с подвешенной перед носом морковкой , которого ведут на убой !
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8 час.

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