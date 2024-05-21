На этой "идее" выросло уже не одно поколение и чтобы вернуть снова к человеческим ценностям придется долго и сложно работать с молодежью, но начинать необходимо...

МГ

Малик Гумеров

«Деньги сделали главной идеей, а это тупик» - Это не тупик , это скатывание в пропасть , в утопию , в небытие ! И пока падение продолжается ! ... Картинка характеризующая процесс : ослик с подвешенной перед носом морковкой , которого ведут на убой !