Мы с новым «догматизмом» рыночной экономики многие вещи завалили так, что теперь непонятно, как поднимать Стоимость единого учебника по истории для российских колледжей с учетом тиражирования и доставки в регион составила 365,5 рублей по итогам аукциона, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.
«Деньги сделали главной идеей, а это тупик»
Комментарии
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Надежда
На этой "идее" выросло уже не одно поколение и чтобы вернуть снова к человеческим ценностям придется долго и сложно работать с молодежью, но начинать необходимо...
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10 час.
МГ
Малик Гумеров
«Деньги сделали главной идеей, а это тупик» - Это не тупик , это скатывание в пропасть , в утопию , в небытие ! И пока падение продолжается ! ... Картинка характеризующая процесс : ослик с подвешенной перед носом морковкой , которого ведут на убой !
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8 час.
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