Русские беспилотники выходят на охоту, пугая противника своей вседозволенностью. Паника среди ВСУ объяснима, поскольку Запад не позаботился о том, чтобы обеспечить украинцев должным количеством ПВО и противодроновыми ружьями.
"ТАКТИКА СУРОВИКИНА" В НЕБЕ: УКРАИНУ ЖДЁТ "ВЗРЫВНАЯ" ЗИМА
Комментарии
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Лев Добрый
Перестаньте унижать генерала армии Суровикина, перестаньте показывать его в форме генерал-полковника!😎😱👈
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20 час.
Виталий Кирпиченко
Дроны -- это хорошо! Но для окончательной победы нужны люди!
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19 час.
Галина Светлая
Как говорил Великий Суворов? Воюют не числом, а умением.А наши ребятки умеют.
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10 час.
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