Компания Thumzup с акциями на Nasdaq, покупает BTC на $1 миллион

Компания Thumzup Media Corporation, специализирующаяся на брендинге в социальных сетях и программном маркетинге, приобрела 9,783 BTC на сумму около $1 миллиона долларов, по средней цене 102 220 долларов за монету.
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