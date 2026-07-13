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«Герани» уничтожили склад ВСУ с беспилотниками под Черниговом

«Герани» уничтожили склад ВСУ с беспилотниками под Черниговом

Как сообщили в Минобороны России, российские военные с применением ударных беспилотников «Герань» нанесли точный удар по складу вооружения ВСУ в населённом пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области.

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