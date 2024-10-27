Правящая партия Грузии проиграла в Тбилиси

Партия «Грузинская мечта» проиграла во всех округах Тбилиси, набрав 45,54 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после подсчета 100 процентов бюллетеней в столице, передает ТАСС.