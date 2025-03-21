Сердечно поздравляем с прекрасным весенним праздником Навруз. Весенний Навруз дарит теплые, солнечные и яркие дни равноденствия! Именно с приходом весны связаны особые надежды человека на перемены к лучшему, ожидания радости и счастья, когда люди прощают все обиды, забывают всё плохое.