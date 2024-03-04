Поезд готовится обогнать самолет

В ходе испытаний китайский поезд maglev hyperloop достиг мирового рекорда скорости в 623 км/ч. Его создатели надеются построить поезд, в три раза превышающий скорость самолета и преодолевающий при этом звуковой барьер.
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