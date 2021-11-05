Мировое обозрение

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    !!!В ДНР выпустили п...
  • Лев Добрый
    Он не автор, он репостер, к тому же очень зелёный, всего 78 подписчиков.Кадыров предупред...
  • Тамара __
    Автор, вы невнимательно оформили пост, присутствует ПОВТОР текста.Кадыров предупред...

США объявили награду в пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля

США объявили награду в пять миллионов долларов за информацию о главарях наркокартеля

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. США объявили награду по 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке четырех главарей мексиканского наркокартеля Синалоа, включая брата Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка", сообщил госдепартамент.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх