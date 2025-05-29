Опыт ХМАО по адаптации иностранных граждан распространят на всю Россию

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поделился опытом по развитию межнациональных отношений в регионе за 2024 год на семинар-совещании с полпредом УрФО Артемом Жогой и замглавы администрации президента Магомедсаламом Магомедовым.
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