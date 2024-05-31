Кто родился 1 июня

Александр Дмитриевич Жуков (68 лет), первый заместитель председателя Государственной Думы. На посту вице-премьера Правительства РФ курировал реализацию приоритетных национальных проектов, государственную политику в области образования, здравоохранения, соцобеспечения, жилья, культуры, а также развитие туризма и спорта, включая подготовку к проведению Олимпийских игр в Сочи.