Сбито уже 8 беспилотников, летевших на Москву. Первые подробности раскрыл мэр столицы

Атака на столицу России продолжается. Мэр города Собянин рассказал первые подробности. На данный момент сбито уже 8 беспилотниковПВО Минобороны сбило еще четыре беспилотника, летевших на Москву, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.