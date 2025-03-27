Натюрморт сестры Николая II оценили в 105 тыс. руб.

Онлайн-аукцион Artinvestment.ru выставил на продажу натюрморт «Цветы и ягоды на столе в саду» кисти Великой княгини Ольги Александровны Романовой, дочери императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны и младшей сестры императора Николая II.