Натюрморт сестры Николая II оценили в 105 тыс. руб.

Онлайн-аукцион Artinvestment.ru выставил на продажу натюрморт «Цветы и ягоды на столе в саду» кисти Великой княгини Ольги Александровны Романовой, дочери императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны и младшей сестры императора Николая II.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии