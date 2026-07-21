Молодым учителям с 1 сентября введут наставничество

Эксперт Минпросвещения Анна Борисова в беседе с РИА Новости заявила, что с 1 сентября молодые учителя получат дополнительную поддержку через систему наставничества, которая станет механизмом передачи опыта, а не контроля.
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