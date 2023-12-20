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Милохин угрожает россиянам прилетом в Москву после Нового года. Забыл как пел гимн соседней страны? Соловьев напомнит

Милохин угрожает россиянам прилетом в Москву после Нового года. Забыл как пел гимн соседней страны? Соловьев напомнит

Avia.pro - Новости Возвращение Весельчака: Даня Милохин Готовится К Прилету в Москву Сенсация года! Известный блогер и креативщик Даня Милохин, известный своими забавными и эксцентричными выходками, заявил о своем намерении вернуться в Москву после новогодних праздников.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Запарил этот ебун тухлый, таскаются с ним как с писаной торбой, в Кислодрищенск его на хозработы
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Как член в коробочке таскается и поет на своей флейте!
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2 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Так эта тема всем уже надоела!
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1 час.

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