Милохин угрожает россиянам прилетом в Москву после Нового года. Забыл как пел гимн соседней страны? Соловьев напомнит

Avia.pro - Новости Возвращение Весельчака: Даня Милохин Готовится К Прилету в Москву Сенсация года! Известный блогер и креативщик Даня Милохин, известный своими забавными и эксцентричными выходками, заявил о своем намерении вернуться в Москву после новогодних праздников.