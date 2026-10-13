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62ИНФО | Новости Рязани

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ОРВИ и COVID-19: в Рязанской области заразились 5882 человека за неделю

ОРВИ и COVID-19: в Рязанской области заразились 5882 человека за неделю

С 5 по 11 октября в Рязанской области ОРВИ диагностировали 5 882 пациентам. Неделей раньше аналогичный показатель составлял 6 289 человек.

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