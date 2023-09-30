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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольское сборище по-хорошему «больных» людей

Севастопольское сборище по-хорошему «больных» людей

Масштабный ежегодный ИТ-фестиваль «ITPARK FEST» проводится в Севастополе пятый год подряд. Он объединяет представителей ИТ-сообщества и технологических стартапов, инвесторов, заинтересованных в перспективных проектах, для обсуждения актуальных тем и развития ИТ-сферы в нашей стране.

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