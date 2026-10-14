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Регионы России

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Путин отметил рост киберугроз и необходимость усиления цифровой безопасности

Путин отметил рост киберугроз и необходимость усиления цифровой безопасности

Президент России Владимир Путин 14 октября 2026 года заявил, что киберугрозы достигли нового уровня в условиях современной внешней агрессии — прямой и гибридной.

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