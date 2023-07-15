Военное обозрение

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Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы

Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы

В настоящее время на фронте очень хорошо показывают себя управляемые БПЛА «Ланцет», атаки которых причиняют противнику большой урон.

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Комментарии
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StarPer
А наше правительство решает вопрос о поставках Ланцетов в Южную Америку, оказывается они там нужнее.
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