Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru На этой неделе был отозван из нижней палаты российского парламента законопроект о праве субъектов запрещать ношение в школах России религиозной одежды, в том числе хиджабов.
Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули
Комментарии
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Иван Ураганов
Во всём мире и даже на их родине запретили,а в России пожалуйста носите и не партесь! Вот поэтому они и в бассейне будут плавать в своих хиджабах.Тихая,ползучая исламизация.
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11 час.
Tania Еременко
Под хиджабами рассадники вшей в грязных головах замоташек. Тьфу. И в грязных шароварах - в бассейн ныряют. Позорище властям.
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10 час.
Валентина Л
Бастрыкин правильно назвал этих "законотворцев" - Госдура.
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7 час.
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