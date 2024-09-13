Герой России Нимченко стал представителем Крыма в Совфеде

Указ о наделении Героя России Юрия Петровича Нимченко полномочиями сенатора Российской Федерации и представителя от исполнительного органа государственной власти Крыма подписал глава республики Сергей Аксёнов, 13 сентября сообщил он в своем Telegram-канале.
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