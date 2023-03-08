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Кубок Гагарина. «Сибирь» примет «Авангард», «Динамо» против «Торпедо», «Северсталь» сыграет с ЦСКА

«Северсталь» примет ЦСКА в 4-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина. «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Металлург» – с «Автомобилистом», московское «Динамо» – с «Торпедо».

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