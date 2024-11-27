«Орешник» в мемах: новая гиперзвуковая ракета стала объектом шуток в Сети

После заявления президента России Владимира Путина о применении новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в Сети появилось множество мемов, высмеивающих как само название ракеты, так и ситуацию в целом.
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