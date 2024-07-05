Эксперты оценили первые кадры работы ЗРК С-350

Военные эксперты телеграм-канала «Русское оружие» детально проанализировали преимущества комплекса. По данным расчёта, 227-мм управляемые реактивные снаряды GMLRS с эффективной отражающей поверхностью 0,07 кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии