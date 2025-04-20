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Квартира, дом, дача

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10 ошибок при уборке, которые мы до сих пор совершаем

10 ошибок при уборке, которые мы до сих пор совершаем

Уборка - дело нехитрое, но и в ней есть свои нюансы. Чтобы сделать процесс проще и приятнее, стоит узнать несколько приемов, которыми постоянно пользуются профессиональные уборщики, и неожиданно окажется, что не так уж это и трудно - заставить жилище сиять.

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