10 ошибок при уборке, которые мы до сих пор совершаем

Уборка - дело нехитрое, но и в ней есть свои нюансы. Чтобы сделать процесс проще и приятнее, стоит узнать несколько приемов, которыми постоянно пользуются профессиональные уборщики, и неожиданно окажется, что не так уж это и трудно - заставить жилище сиять.