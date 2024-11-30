Новые Ryzen 9000X3D будут представлены на CES 2025, сообщил топ-менеджер Asus Глава кита...

Новые Ryzen 9000X3D будут представлены на CES 2025, сообщил топ-менеджер AsusГлава китайского отдела Asus Тони Ю (Tony Yu) сообщил, что AMD выпустит ещё более производительные процессоры Ryzen на архитектуре Zen 5 с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache в начале 2025 года.