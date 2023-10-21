По сообщениям, издатель Skull Island: Rise of Kong выделил на игру маленький бюджет и вс...

По сообщениям, издатель Skull Island: Rise of Kong выделил на игру маленький бюджет и всего год разработкиПоявляется довольно тревожная информация об условиях разработки Skull Island: Rise of Kong, по-видимому, созданной всего за один год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)