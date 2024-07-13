Вахтанг Кипшидзе прокомментировал обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что певица Алла Пугачева в своем заявлении об ударе по детской больнице в Киеве использовала обороты о «терпеливом Боге», чтобы усилить негативное отношение к РФ.