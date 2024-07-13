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Вахтанг Кипшидзе прокомментировал обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»

Вахтанг Кипшидзе прокомментировал обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что певица Алла Пугачева в своем заявлении об ударе по детской больнице в Киеве использовала обороты о «терпеливом Боге», чтобы усилить негативное отношение к РФ.

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