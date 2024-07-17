Дети Киркорова тайно учатся в Дубае: Условия в престижной школе – как в пятизвездочном отеле

Филипп с сыном Мартином. Киркоров понимает: детям знаменитостей приходится нелегко. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория (зимой ей будет 13 лет) и Мартин (недавно ему исполнилось 12) успели сменить не одно учебное заведение.