Татьяна Тарасова: В России футбола просто нет

Легендарный тренер объяснила снижение числа футбольных болельщиков. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что в России большая часть населения не интересуется футболом.
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