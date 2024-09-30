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Татьяна Тарасова: В России футбола просто нет

Легендарный тренер объяснила снижение числа футбольных болельщиков. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что в России большая часть населения не интересуется футболом.

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