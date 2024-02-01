NetEase: Россия надула США, доставив важный груз в Сербию необычным способом

Крайне ценная посылка прибыла из России в Сербию – Запад обманут и недоволенНа Западе крайне недовольны тем, что в Сербию доставили из России крайне ценную посылку, которую якобы совсем недавно передали президенту страны Александру Вучич.
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