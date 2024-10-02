Экс-министр обороны Британии призвал Запад направить на Украину своих военных После некоторого затишья тема отправки военных НАТО на Украину снова появилась на страницах западной прессы.
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Экс-министр обороны Британии призвал Запад направить на Украину своих военных После некоторого затишья тема отправки военных НАТО на Украину снова появилась на страницах западной прессы.
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