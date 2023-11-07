"Я политику трогать вообще не хочу, это не моя тема". Моргенштерн* дал интервью-реванш Ксении Собчак и рассказал о тоске по России и отношении к Екатерине Мизулиной

Моргенштерн* дал интервью Ксении Собчак для её YouTube-канала. Рэпер и журналистка давно договаривались об этой встрече: ранее Моргенштерн* заявлял, что Собчак подставила его, и именно из-за неё он не может вернуться в Россию.
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