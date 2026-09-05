Запад громко требовал, Кремль отказал наотрез. Что пошло не по сценарию Трампа на G20?

Северная Каролина — место тихое, без громких политических трибун. Но именно там, на полях встречи министров финансов G20, произошёл щелчок, который, кажется, был слышен даже в окопах.
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