Анкара надеется на визит Путина после выборов

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Natalia VetscherskajaWittwer

Дырку от бублика. И вообще следует жёстче с турецкими помидорами и прочей мракобесией. Да на курорты русским следует прекратить выезжать. Только так можно добиться результатов и показать нашу силу против эрдоганов-дурианов, кстати дуриан имеет отвратительный запах, как и всё то, что делает флюгер эрдоган. Ничего личного и лишнего...