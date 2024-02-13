В Турции надеются, что визит российского лидера Владимира Путина состоится после выборов, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
Анкара надеется на визит Путина после выборов
Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Дырку от бублика. И вообще следует жёстче с турецкими помидорами и прочей мракобесией. Да на курорты русским следует прекратить выезжать. Только так можно добиться результатов и показать нашу силу против эрдоганов-дурианов, кстати дуриан имеет отвратительный запах, как и всё то, что делает флюгер эрдоган. Ничего личного и лишнего...
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