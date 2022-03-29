Тарасенко – 5-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 500 очками в НХЛ. Среди россиян в лиге – 22-й

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Владимир Тарасенко – 5-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 500 очками в НХЛ. Россиянин достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:1), в котором набрал 3 (2+1) очка.