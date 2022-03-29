Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Тарасенко – 5-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 500 очками в НХЛ. Среди россиян в лиге – 22-й

Владимир Тарасенко – 5-й игрок в истории «Сент-Луиса» с 500 очками в НХЛ. Россиянин достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:1), в котором набрал 3 (2+1) очка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх