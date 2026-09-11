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Тульские новости

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Прокуратура контролирует права пострадавших от атаки дронов в Туле

Прокуратура контролирует права пострадавших от атаки дронов в Туле

Горячая линия для пострадавших после атаки беспилотников: 8(903)037-11-00. В пресс-службе прокуратуры напомнили, что ведется контроль соблюдения прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников.

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